ائتلاف النصر:لا يوجد حل للانسداد السياسي الا من خلال التقارب

ائتلاف النصر:لا يوجد حل للانسداد السياسي الا من خلال التقارب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بين ائتلاف النصر، الاثنين، أن نجاح التفاهمات والتوافقات بين الكتل السياسية يضمن نجاح الحكومة الجديدة، مؤكداً انه لا يوجد حل للانسداد السياسي الا من خلال التقارب.وقال عضو الائتلاف عقيل الرديني في تصريح  صحفي، إن “توافق الإطار التنسيقي والتيار الصدري يضمن وجود قوة شيعية كبيرة تقود المرحلة القادمة من خلال دعم الحكومة الجديدة من داخل البرلمان كنواب ومن الخارج كقيادات سياسية كبيرة”، مشيراً إلى أن “بقاء التوترات بين الاطراف ينتج حكومة ضعيفة لا تقوى على اتخاذ القرار”.وأضاف أن “خروج العملية السياسية من أزمة الانسداد يعتمد على نجاح التوافقات بين جميع الأطراف والكتل”.وأوضح أن “نجاح التفاهمات السياسية بين الكتل سينتج رؤية مشتركة نستطيع من خلالها تحقيق جميع متطلبات المواطن وتخفيف الأعباء عنه من ارتفاع الأسعار وتوفير فرص العمل وتحسين البنى التحتية”.وكان الإطار التنسيقي قد أعلن في وقت سابق، عن مبادرة لإنهاء الانسداد السياسي الراهن، وتشكيل الحكومة المقبلة على اساس الشراكة الوطنية.

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