ائتلاف النصر:لن نسمح بتمرير فقرات سائبة في قانون الانتخابات الجديد

ائتلاف النصر:لن نسمح بتمرير فقرات سائبة في قانون الانتخابات الجديد
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد ائتلاف تحالف النصر, الاثنين, ان غالبية النواب عازمون على مناقشة قانون الانتخابات لمجلس النواب المقبل بما يتلائم ومطالب المتظاهرين , مشيرا الى ان المناقشات سوف لن تهمل أي فقرة سائبة تتحمل أوجه متعددة.وقالت عضو الائتلاف النائب ندى شاكر جودت في تصريح  صحفي , ان “مجلس النواب امام امتحان صعب خلال مناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب المقبل وذلك لتحقيق مطالب المتظاهرين في تغيير النظام الانتخابي”.وأضافت ان “غالبية النواب عازمين على مناقشة القانون بشكل جدي ليرضي الجمهور المنتفض في عموم العراق وذلك بعدم السماح بتمرير فقرات سائبة تتحمل أوجه عدة يمكن من خلالها صعود شخصيات فاسدة”.وأوضحت جودت، أن “من الفقرات السائبة التي صوتت عليها اللجنة القانونية امس هي شرط حصول المرشح على الجنسية العراقية حيث انها لم تكملها بـ(فقط) بل جعلتها سائبة وبذلك يمكن لحاملي الجنسية العراقية وجنسيات أخرى الحق في الترشح ويتعارض مع المطلب الجماهري بحصر المرشح بالجنسية العراقية فقط دون غيرها” .

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