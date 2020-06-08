ائتلاف النصر:لن نسمح للولايات المتحدة عبر حوارها مع العراق استهداف المصالح الإيرانية!!

ائتلاف النصر:لن نسمح للولايات المتحدة عبر حوارها مع العراق استهداف المصالح الإيرانية!!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قال القيادي في ائتلاف النصر، عقيل الرديني،الاثنين، إن الولايات المتحدة استعدت للحوار الاستراتيجي مع العراق منذ فترة، فيما تحاول تحقيق هدفين مهمين خلال الحوار المرتقب والذي ينطلق في 10 حزيران الجاري.وذكر عقيل الرديني، في حديث  صحفي، أن “أميركا استعدت منذ اشهر لمفاوضات حزيران وجلبت مختصين في مجالات متعددة، وتحاول تحقيق هدفين من مفاوضاتها مع العراق، وهما البقاء في المنطقة أولا وإزحة ايران ثانيا”.واضاف الرديني، أن “العراق يرتبط بعلاقات واسعة مع ايران، وهناك حدود تصل الى اكثر من 1200 كم وتعاملات تجارية ومصالح كبيرة، لذا لا يمكن ايقاف تعاملنا مع ايران”.وتابع القيادي في ائتلاف النصر، أن “مفاوضات الحوار الاستراتيجي المرتقب بين بغداد وواشنطن لن تكون طويلة وربما تمتد الجولة الاولى لأكثر من يوم، وتأتي بعدها جولات اخرى”.وفيما شدد على أن “موقفنا الثابت هو تقديم مصلحة العراق على المصالح الأخرى”، بين: “نريد علاقات متوازنة مع الجميع شرط الاحترام المتبادل مع الدول كذلك وفق المصالح المشتركة بين الدول، وفق القانون الدولي العام”.وأكد: “لا نريد أن ندخل في محاور الصراع القائم بين ايران والولايات المتحدة، والتي تسعى الولايات المتحدة من خلاله ازاحة ايران عن العراق والمنطقة”.ورأى أن “التواجد الأمريكي في المنطقة، يأتي لخدمة أجندتها، موضحا: “بعيدا عن كل هذه الصراعات، نريد من المفاوض العراقي أن يكون حذرا وحاذقا وتفضيل مصلحة العراق وشعبه”.

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