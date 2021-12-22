ائتلاف النصر:لن يستقر العراق بوجود الميليشيات الإيرانية

ائتلاف النصر:لن يستقر العراق بوجود الميليشيات الإيرانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  رصد القيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني، اليوم الاربعاء، تهديدان يمسان وجود الدولة العراقية ومستقبل العملية السياسية برمتها.وقال الرديني في حديث صحفي،ان” هناك جملة من التهديدات المباشرة وغير المباشرة تمس امن ومستقبل الدولة العراقية، ابرزها الانسداد السياسي الذي يميز المرحلة الراهنة بعد نتائج الانتخابات غير المتوقعة وغير المعترف بها من قبل اغلب القوى السياسية “.واضاف، ان “التهديد الاخر لا يقل خطورة عن الانسداد السياسي وتداعياته هو وجود الميليشيات الإيرانية والسلاح المنفلت الذي يضرب بعض الاماكن بالاضافة الى وفرة السلاح لدى العشائر وخطورته على السلم الاهلي والاجتماعي، تجسد بسقوط ضحايا في النزاعات التي تحدث بين فترة وأخرى”.ودعا الى “اتخاذ كافة الاجراءات لاحتواء تلك التهديدات وفق لاطار القانوني العادل”.

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