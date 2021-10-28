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- شبكة اخبار العراق
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اجتماع ” باهت” للكاظمي مع المجلس الوزاري للأمن الوطني حول مجزرة ديالى الدموية !
صالح:موازنة 2022 ستحقق فائضا ماليا بسبب ارتفاع أسعار النفط
نائب سابق:لن يتوقف مسلسل نزوح الأسر السنّية من ديالى بوجود ميليشيا الحشد الإرهابية
ائتلاف النصر:مفوضية الانتحابات فقدت مصداقيتها
مصدر: وفد من الإطار التنسيقي سيلتقي الوفد الصدري المفاوض الأسبوع المقبل
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صالح:موازنة 2022 ستحقق فائضا ماليا بسبب ارتفاع أسعار النفط
الحقد الأعمى..إيران:سوء المعيشة في إيران سببها ديون العراق!!!
وزارة النفط:أكثر من (6) مليار دولار إيرادات بيع النفط خلال شهر أيلول الماضي
البنك المركزي:نسعى لزيادة الحجم الاحتياطي من العملة الصعبة
وزارة النفط:(16) مليار دولار إيرادات بيع النفط ضمن موازنة 2021
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- تحقيقات
المالكي والصدر وصراع الكتلة الكبرى والخاسر العراق وشعبه
مخالفات انتخابية في التصويت الخاص ونسبة من الجيش والشرطة ولائهم لأحزاب إيران وليس للعراق
التعددية الحزبية في الإقليم ظاهرة ايجابية لتغيير الواقع السياسي
تجارة الأسلحة في العراق برعاية ميليشيا الحشد والأمن الوطني
الكاظمي لايستطيع إيقاف استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب
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- متابعات خاصة
شيعة العراق لقنوا الحشد الشعبي وأحزابه درساً قاسياً في الانتخابات
فورين بوليسي:الحشد الشعبي أشد خطراً على استقرار العراق والشعب عاقبه بالانتخابات
في العراق خسر فاسدون وربح فاسدون
البرامج الانتخابية في العراق عبارة عن” شراء ذمم وتوزيع سندويشات فلافل وبطانيات”
الأحزاب من مصادر تمويل ميليشيا الحشد بعد المخدرات والدعارة وصالات القمار
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- منوعات
- صورة وتعليق
مخالفات انتخابية في التصويت الخاص ونسبة من الجيش والشرطة ولائهم لأحزاب إيران وليس للعراق
بأمر إيراني ..إسقاط الدعاوى القانونية ضد العيساوي
الكاظمي:خدمة الزوار الإيرانيين “واجب أخلاقي وديني”!!
الكاظمي:البرلمان العراقي رفض معالجة جرحى وتعويض ضحايا ثوار تشرين
الكاظمي لماكرون “هذا أبو الحوائج” ودعوته “مستجابة”
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- اذاعة INN