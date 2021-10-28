ائتلاف النصر:مفوضية الانتحابات فقدت مصداقيتها

ائتلاف النصر:مفوضية الانتحابات فقدت مصداقيتها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال ائتلاف النصر، الخميس، إن عدم إعطاء توضيحات مقبولة، يهدد مصداقية الانتخابات.وأكد عضو الائتلاف، أحمد الوندي، في بيان ، أن “الفوز والخسارة الإنتخابية أمر طبيعي، شرط أن تكون الإنتخابات عادلة ونزيهة وذات مصداقية”، مشيراً إلى أن “انتخابات تشرين الأول أحدثت كل هذا الإرباك بسبب بروز إشكاليات لم تُحل إلى الآن، وعدم إعطاء توضيحات مقبولة يهدد مصداقية الإنتخابات وما سيترتب عليها من سلطات”.وقال الوندي: “كيف تفسر المفوضية أنّ اعداداً كبيرة من المحطات، تتجاوز نسبتها 10% لم تغلق في تمام الساعة السادسة مساءً بشكل تلقائي، وبعضها لم يغلق إلا بعد أيام؟ وكيف يمكن تفسير أنّ الأوراق الباطلة بلغت أكثر من 900 ألف ورقة، وبعضها كانت أوراقاً صحيحة لدى فتح الصناديق؟ وما تفسير توقف الأجهزة مما حرم الكثيرين من التصويت، وعدم ارسال النتائج عبر الوسط الناقل واضطرار المفوضية الى نقل الصناديق الى بغداد؟”.وأشار عضو ائتلاف النصر، إلى أن “تحالف قوى الدولة الوطنية تقدم بمذكرة رسمية إلى المفوضية العليا للإنتخابات والجهات ذات العلاقة، تضمنت العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى إيضاحات فنية ومهنية بعيداً عن التسييس، لضمان إيجاد قناعة بمخرجات العملية الإنتخابية، مؤكداً أن تسيس هذا الملف سيعزز من الشكوك”.

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