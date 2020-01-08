ائتلاف النصر:نرفض الانتهاك السيادي للعراق

ائتلاف النصر:نرفض الانتهاك السيادي للعراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أدان ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الأربعاء، ما وصفه بـ الانتهاك الإيراني للسيادة العراقية، مؤكدا رفضه الصراعات  وتصفية حسابات اقليمية دولية على حساب الدم والارض والسيادة العراقية.وذكر الائتلاف في بيان : “سبق وان ادنّا بتاريخ 2020/1/3 و 2019/12/29 الانتهاكات الاميركية للسيادة العراقية، واليوم ندين الانتهاك الايراني للسيادة العراقية”.وأضاف، “لسنا اعداء لاحد، ونطلب الصداقة والتعاون مع جميع دول العالم على قاعدة المصالح المشتركة”.وأكد الائتلاف، “رفضه أي صراعات او تصفية حسابات اقليمية دولية على حساب الدم والارض والسيادة العراقية”، مشيراً الى أن “الشعب والرئاسات الثلاث والقوى الوطنية، عليهم حفظ وحدة واستقرار ومصالح العراق”.ودعا “الى الوحدة والتضامن الوطني، وان نجعل مصالح العراق وسلامة شعبه خطا احمرا في سياساتنا”.

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