ائتلاف النصر: إستقالة الحكومة الحل الأمثل لانهاء الأزمة

ائتلاف النصر: إستقالة الحكومة الحل الأمثل لانهاء الأزمة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رأت كتلة ائتلاف النصر النيابية، الاحد, ان استقالة الحكومة اصبح امرا ملحا وجزء من حل الازمة لكونها لم تعد ترضي الشارع المنتفض, مشيرة الى ائتلافه يناقش رفع التقويمية لمعارضته.وقالت عضو الكتلة النائب ندى شاكر في تصريح  صحفي , ان ” الهيئة السياسية لائتلاف النصر تدرس حاليا رفع المعارضة التقويمية معارضة لكون الحكومة لن تعد مرضية للشارع وبقيت مصرة على عدم سماع نصائح بعض الكتل التي كانت تحاول تقويم مسار عملها” .واضافت ان ” الازمة التي تمر بها الحكومة والكتل السياسية في الوقت الحاضر تعقدت اكثر من خلال اسالة الدم العراقي سواء كان من المتظاهرين او قواتنا الامنية”, مبينة أن “هناك عدة حلول من الممكن ان تطفىء غضب الشارع ويقف في مقدمة الحلول ان تقدم الحكومة استقالتها”.وكان تحالف سائرون أعلن، مساء امس السبت، عن تحوله الى كتلة معارضة والبدء باعتصام داخل مجلس النواب للضغط من اجل استجابة مطالب المتظاهرين.

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