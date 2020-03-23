ائتلاف النصر: اجتماعات القوى المعارضة للزرفي غير دستورية

ائتلاف النصر: اجتماعات القوى المعارضة للزرفي غير دستورية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبر ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، الاثنين، الحوارات الجارية حول تسمية مرشّح جديد لرئاسة الوزراء تنم عن مخالفة دستورية واضحة.وقال الائتلاف في بيان ، إن “الحوارات الجارية حول تسمية مرشّح جديد لرئاسة الوزراء تنم عن مخالفة دستورية واضحة، بلحاظ صدور التكليف عن رئاسة الجمهورية، الامر الذي لا يحق معه ابطال التكليف والذهاب لمكلّف جديد قبل انقضاء المدة الدستورية”.وأضاف أن “مشاركة الائتلاف بالحوارات تاتي للتاكيد على المسارات الصحيحة لحل الازمة”، مؤكدا “ضرورة اعطاء المكلّف فرصته الدستورية، التزاما بالسياقات القانونية والتضامن الوطني”.

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