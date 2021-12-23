ائتلاف النصر:الإطار التنسيقي هو “الكتلة الأكبر”!

ائتلاف النصر:الإطار التنسيقي هو “الكتلة الأكبر”!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو ائتلاف النصر فلاح الخفاجي، الخميس، مشاركة رئس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في الاجتماع المقبل بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري في منزل مقتدى الصدر.وقال الخفاجي في حوار متلفز : ان “الإطار التنسيقي يمثل الغالبية الكبرى للمكون الشيعي وان الإصرار على الأغلبية سيجعل الإطار يمضي بتشكيل الحكومة”.واضاف انه “ليس هناك تناقض بمواقف الإطار التنسيقي وان اللقاءات والحوارات الحالية إيجابية ومثمرةو لا يمكن تشكيل حكومة أغلبية والتوافق سيكون حاضرا”.وأشار الخفاجي الى ان “زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي سيحضر في اجتماع منزل الصدر في الحنانة إذا كان الوفد على مستوى الزعماء ولا وتوجد اية خلافات عميقة بين اطراف الحوار”.

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