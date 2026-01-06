آخر تحديث:
مصدر إطاري: العامل الخارجي من سيحسم المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة
حزب طالباني: نواب الإطار سيصوتون إلى مرشحنا لرئاسة الجمهورية
ائتلاف النصر: الإطار لن يعلن عن أسم المرشح لرئاسة الحكومة إلا بعد الإعلان عن اسم رئيس الجمهورية
خبراء اقتصاد:2026 عام القحط والجوع بسبب الفشل والفساد وخيانة البلد
نائب من ائتلاف المالكي يدعو الى تجديد الولاية الثانية للسوداني
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
خبراء اقتصاد:العراق يعاني من فقر متعدد الابعاد والبلد نحو الانهيار الاقتصادي
الانتخابات انتجت برلمان مشتت وتعزيز الدور الإيراني
نمير العقابي.. “سبايدرمان المنطقة الخضراء” بين ثروة المليارات وشبهات الفساد والاحتيال
تركيا:رغم احتلالنا للعراق وتخفيض المياه عنه لدرجة العطش إلا أن السوداني وافق على رفع صادراتنا إلى 30 مليار دولار سنوياً!!
العيداني يتجاوز على الدستور والقانون دون محاسبة
ميليشيا كتائب حزب الله تعلن استعدادها لتدريب الجيش العراقي والمقاومة الإسلامية باقية ومستعدة لمقاتلة أمريكا!!!
مزاد الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وصل إلى (46) مرشحاً
المقاومة الإسلامية الحشدوية في العراق: لن نخضع لسلطة الحكومة ولن نسلم سلاحنا
