ائتلاف النصر: الإطار لن يعلن عن أسم المرشح لرئاسة الحكومة إلا بعد الإعلان عن اسم رئيس الجمهورية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في تحالف النصر سلام الزبيدي، الثلاثاء، أن مناقشات قادة الإطار التنسيقي بشأن تسمية مرشح رئاسة الحكومة المقبلة تسير وفق الآليات والمعايير المتفق عليها، دون وجود خلافات تذكر، مشيرا إلى أن الإطار بات قريبا من التوصل إلى توافق شامل على مرشح واحد.وقال الزبيدي، في تصريح صحفي، إن”  قوى الإطار التنسيقي أثبتت تماسكها من خلال استمرار عقد الاجتماعات الدورية بمشاركة جميع القادة” ، مبينا أن ” هذا التماسك يعكس قدرة الإطار على حسم مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء ضمن التوقيتات الدستورية”.وأضاف أن ” الإطار التنسيقي لعب دورا مهما خلال الأيام الماضية في حسم ملف رئاسة مجلس النواب ونائبيه، حرصا منه على التزام جميع الأطراف بالمواعيد الدستورية الخاصة بتشكيل الرئاسات والحكومة المقبلة” .وشدد الزبيدي على أن”  الإطار، حتى في حال توصله إلى اتفاق نهائي بشأن مرشح رئاسة مجلس الوزراء، سيبقي اسم المرشح طيّ الكتمان إلى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية” .يذكر أن قادة الإطار عقدوا اجتماعهم الدوري مساء أمس الاثنين، والذي حمل الرقم 257، في مكتب رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، حيث جرى بحث عدد من الملفات المدرجة على جدول الأعمال، إلى جانب مناقشة آخر تطورات المشهدين الداخلي والدولي. 

