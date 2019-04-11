ائتلاف النصر: تحالفنا مع المالكي لـ”لخدمة الشعب”!

ائتلاف النصر: تحالفنا مع المالكي لـ”لخدمة الشعب”!
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 بغداد/شبكة أخبارر العراق- اكد ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي, الخميس, استمرار المباحثات مع ائتلاف دولة القانون للاندماج في كتلة واحدة, مؤكدا أن الاندماج سيكون حزبيا.وقالت النائبة عن الائتلاف ندى شاكر جودت في تصريح صحفي، إن “المباحثات بين ائتلافي النصر ودولة القانون بشان اندماجهما في كتلة واحدة لم تأت على ضوء تصفير الازمة داخل حزب الدعوة”، مؤكدة أن “الاندماج سيكون على اساس حزبي”.واضافت جودت، ان “التقارب جاء من اجل توحيد الرؤى وتقارب وجهات النظر في تصحيح المسار السياسي والاقتصادي للعملية السياسية”, مبينة ان “الائتلافين مازالا داعمين للحكومة وبرنامجها الوزاري وان الاعلان عنه لم يحسم لغاية الان، الا انه متوقع في اية لحظة”.وكان القيادي البارز في حزب الدعوة الإسلامية عبد الحليم الزهيري أكد، الاثنين الماضي، أن ائتلافي دولة القانون برئاسة نوري المالكي والنصر برئاسة حيدر العبادي قد يندمجان في اية لحظة.

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