ائتلاف النصر: تحالف الصدر مع بارزاني والحلبوسي يضع كركوك في خانة الصفقات

ائتلاف النصر: تحالف الصدر مع بارزاني والحلبوسي يضع كركوك في خانة الصفقات
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كركوك/ شبكة أخبار العراق- بين مدير مكتب ائتلاف النصر في كركوك عزام الحمداني، الاثنين، أن تحالف الصدر مع الحلبوسي والديمقراطي يضع كركوك في خانة التنازلات.وقال الحمداني في تصريح صحفي، إن “تحالف الصدر مع المكون الكردي والسني يضع محافظة كركوك بخانة المساومات والتنازلات وبالتالي نخسر محافظة بكاملها من جديد، محملاً الصدر والحلبوسي ضياع الثروات الوطنية التي استطاع الإطار ألتنسيقي السيطرة عليها بعد حرب تنظيم داعش الإرهابي”.وأضاف أنه “اذا نجح التحالف الثلاثي بين التيار والمكونين الكردي والسني في تشكيل الحكومة المقبلة فذلك يضع كركوك تحت رعاية كردية” مشيراً إلى أن “هناك رفض شعبي عربي وتركماني لإدخال المحافظة ضمن التسويات السياسية”.وأشار إلى أن “الشعب التركماني يرفض أن تكون كركوك ضمن التسويات وأن يحدد مصيرها على نتائج ما تتفق عليه الكتل السياسية”.وأبدى منسق هيئة الرأي العربي في كركوك ناظم الشمري، في وقت سابق، رفضه المتاجرة سياسيا بقضية كركوك.

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