ائتلاف النصر: جميع الأحزاب ترفض حل البرلمان

ائتلاف النصر: جميع الأحزاب ترفض حل البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد عضو ائتلاف النصر عقيل الرديني، الاثنين، ذهاب القوى السياسية الى حل البرلمان وإعادة الانتخابات من جديد، فيما أكد ان عملية تشكيل الحكومة باتت قريبة.وقال الرديني في حديث  صحفي، إن “القوى السياسية لن تذهب لحل البرلمان كون الجمهور سيذهب لإنتخاب نفس القوى السياسية ولربما سيستمر حالة الانسداد السياسي” مبينا ان “الإطار التنسيقي سوف يمضي بتشكيل الحكومة بعد اتفاق الأحزاب الكردية على اختيار شخصية رئيس الجمهورية”.وتابع، انه ” ليس بمصلحة الجميع إعادة الانتخابات من جديد وخاصة حزب الديمقراطي الكردساتني وتحالف تقدم بسبب حصولهم على مقاعد برلمانية لربما لن يحصلوا عليها في الدورات المقبلة”.وأضاف، أن ” القوى السياسية ستذهب باتجاه الاطار التنسيقي لغرض التوافق السياسي والاتفاق التام على هيكلية الحكومة المقبلة وسنشهد انفراجة قريبة بعد انتهاء الفصل التشريعي”.وكانت حركة امتداد قد رجحت انتهاء حالة الانسداد السياسي التي تشهدها البلاد منذ اشهر عديدة بعد استقالة النواب الصدريين من عضوية البرلمان.

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