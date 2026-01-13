ائتلاف النصر: مرشح التسوية الأقرب لرئاسة الحكومة المقبلة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  أكد المتحدث باسم ائتلاف النصر، سلام الزبيدي، الثلاثاء، أن ما جرى تداوله بشأن وجود تنازل كامل من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لصالح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لا يستند إلى معطيات دقيقة، مشيراً إلى أن التنازل هو جزئي ومحدود ولا يمس جوهر التفاهمات السياسية داخل الإطار التنسيقي.وقال الزبيدي في تصريح صحفي، إن قادة الإطار التنسيقي تفاجأوا من حجم الحديث الإعلامي والسياسي عن وجود تنازل شامل من السوداني، لافتاً إلى أن ما يحصل هو إعادة ترتيب للأولويات ومحاولات لاحتواء الخلافات، وليس تسليمًا للمواقف أو تنازلاً عن الصلاحيات.وأضاف أن الإطار التنسيقي يسعى للحفاظ على وحدة موقفه في ظل المتغيرات السياسية الإقليمية والداخلية، مؤكداً أن خيار “مرشح التسوية” ما يزال مطروحاً بقوة، في حال لم يتم التوصل إلى تفاهم نهائي مع المالكي بشأن المرحلة المقبلة.وبين الزبيدي أن رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي يُعد من أبرز الأسماء المطروحة كمرشح توافقي، نظراً لعلاقاته المتوازنة مع مختلف الأطراف، وقدرته على إدارة مرحلة انتقالية دون خلق أزمات جديدة داخل البيت الشيعي أو مع بقية القوى السياسية.وأشار إلى أن الإطار لا يرغب بالدخول في صدامات داخلية أو كسر توازناته، وأن خيار التسوية يبقى هو الأقرب في حال تعثرت المفاوضات، خصوصاً مع تصاعد الضغوط السياسية والشعبية المطالبة بحكومة مستقرة وقادرة على معالجة الملفات الخدمية والاقتصادية.وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الساحة السياسية حراكاً مكثفاً خلف الكواليس لإعادة رسم خارطة التحالفات، وسط مؤشرات على أن الإطار التنسيقي يسعى لتجنب أي انقسام داخلي قد ينعكس سلباً على المشهد الحكومي والاستقرار العام في البلاد.

