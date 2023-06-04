ائتلاف النصر يؤكد على أهمية تشريع قانون الخدمة الإلزامية

ائتلاف النصر يؤكد على أهمية تشريع قانون الخدمة الإلزامية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني، الاحد، ان قانون التجنيد الالزامي لن يطرح خلال 2023 في مجلس النواب.وقال الرديني في حديث  صحفي، ان “قانون التجنيد الإلزامي طرح اكثر من مرة من الحكومات المتعاقبة على مجلس النواب ثم اعيد اليها مرة اخرى بسبب وجود اراء متباينة حيالها وعدم وصول الفرقاء السياسيين الى توافق موحد بسب مطالبات باجراء تعديلات عليه”.وأضاف، أن “القانون مهم للغاية لكن بدون تعديلات وتوافقات سياسية سيجعل من الصعب تمريره في مجلس النواب”، مؤكدا “صعوبة طرحه خلال 2023 لكن ممكن في 2024 اذا ما جرت تعديلات تسهم في خلق توافقات تدفع الى طرحه من جديد”.واشار الى “اهمية تلاقح الرؤى ودراسة القانون بشكل تفصيلي مع الاستنارة باراء خبراء عسكريين للوصول الى قانون صالح للعمل ويلبي الطموح من هدفه الرئيسي”.وكان قانون التجنيد الالزامي طرح على موائد الحوار اكثر من مرة في السنوات الماضية لكن لم يتم تمريره بسبب الخلافات وتباين الاراء حيال بنوده المتعددة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *