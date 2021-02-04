ائتلاف النصر يتبرأ من قائمة السفراء الجديدة

ائتلاف النصر يتبرأ من قائمة السفراء الجديدة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن تحالف النصر الذي يتزعمه رئيس مجلس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، اليوم الخميس (04 شباط 2021)، براءته من القائمة المتداولة بشأن تعيين السفراء، فيما أكد أنه ليس “جزءاً من المحاصصة”.وذكر بيان صادر عن آيات مظفر الناطق باسم ائتلاف النصر، أكدت فيه “رفض النصر التام لنظام المحاصصة المقيتة على حساب نظام المهنية والكفاءة والخدمة العامة”.وأضافت، أن “النصر ينفي علاقته بالقوائم التي نشرت إعلامياً، والتي أشارت الى اشتراك أعضاء من كتلة النصر البرلمانية بقائمة المرشحين من السفراء”.وأشارت إلى أن “المذكورين لم يرشحهم النصر، بل لا ينتمون إليه، وإن النصر ليس مع المحاصصة، وإنه يدعم الكفاءات الوطنية وفق المعايير المهنية للدولة”.

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