ائتلاف النصر يجدد تأكيده بانتخابات مبكرة

ائتلاف النصر يجدد تأكيده بانتخابات مبكرة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- جدد ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2019)، مطالبته بانتخابات مبكرة بقانون انتخابات منصف، ومفوضية مستقلة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين.وذكر الائتلاف في بيان ، أن “الائتلاف أعرب عن وقوفه مع ما صدر عن المرجعية الدينية العليا السيستاني لحل الازمة الراهنة، ويدعم المبادرات الرامية لتلبية طموحات ابناء الشعب العراقي ومطالبه”.وأضاف البيان، أن “الائتلاف يرى ان الازمة بعمقها تتصل ببنية النظام السياسي وتوجهات الكتل السياسية، وان طموحات الجماهير لن تتحقق الا بإصلاح دستوري قانوني اداري سياسي اقتصادي شامل لبنية النظام”.وأشار الى أنّ “خارطة الطريق لإصلاح النظام تتطلب خطوات جريئة وجادة من القوى السياسية والمجتمعية، تبدأ بانتخابات مبكرة بقانون انتخابات منصف، ومفوضية مستقلة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين ولضمان مشاركة واسعة للجمهور وضخ دماء جديدة وكسر احتكار السلطة لإعادة ثقة شعبنا بنظامهم السياسي”.واختتم البيان قائلاً: “ليس امام القوى السياسية اليوم الا التفاعل مع مبادرات الاصلاح بما يحقق الحكم الرشيد، والعدالة الاجتماعية، والسيادة الوطنية”.

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