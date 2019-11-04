ائتلاف النصر يجدد تأكيده على إقالة عبد المهدي

ائتلاف النصر يجدد تأكيده على إقالة عبد المهدي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، الاثنين، مضيه في عملية استجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي واقالته على خلفية الاحادث التي رافقت التظاهرات، مشيرا الى ان التعاون سيكون مع ائتلاف سائرون واطراف سياسية اخرى فاعلة.وقالت المتحدثة باسم الائتلاف ايات مظفر في تصريح صحفي،ان “ ائتلاف النصر مايزال ماضيا بعملية استجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي واقالته من الحكومة بعد جميع التواقيع الكافية عقب سقوط المئات من الشهداء خلال التظاهرات واخفاقه في ادارة البلد “.واضافت مظفر، ان “التعاون بهذا الملف سيكون مع ائتلاف سائرون واطراف سياسية فاعلة بالتحديد من اجل اقالته وتشكيل حكومة مؤقتة تسعى الى اجراء انتخابات نزيهة “.واوضحت ان “موقف تيار الحكومة مازال غامضا وهو بحاجة الى المزيد من الايضاح سيما بعد اعلانه المعارضة وعدم الرضا عن الحكومة الا انه لا ينوي التحرك اقالتها في الوقت الراهن “.

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