ائتلاف النصر يحذر من إفراغ الانتفاضة التشرينية من محتواها الإصلاحي

ائتلاف النصر يحذر من إفراغ الانتفاضة التشرينية من محتواها الإصلاحي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس مجلس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء (17 تشرين الثاني 2020)، من إفراغ محتوى ’’ثورة تشرين’’ وتحويلها إلى أيقونة تاريخية.وذكر الائتلاف في بيان : “نحذر من محاولات إفراغ انتفاضة تشرين الشبابية من محتواها الإصلاحي، أو تحويلها لأيقونة تاريخية بمعزل عن تجسيد أهدافها بجسد النظام السياسي”.

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