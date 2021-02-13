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ائتلاف النصر يحذر من استخدام المال السياسي في الانتخابات
“سومو” تنفي تصديرها زيت الوقود عبر الأراضي التركية
إيران:فشل العقوبات الأمريكية علينا من خلال “الدعم العراقي”!
حزب طالباني:مسعود البارزاني يتعامل مع متظاهرو الإقليم بالأسلوب الميليشياوي القمعي
الصالحي:وضع كركوك لايتحمل تدحل الأطراف الكردية الخارجة عن المحافظة
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“سومو” تنفي تصديرها زيت الوقود عبر الأراضي التركية
إيران:فشل العقوبات الأمريكية علينا من خلال “الدعم العراقي”!
صالح:الموازنة خصصت ملياري دولار لتنفيذ الاتفاقيات الصينية
الاستثمار النيابية:منح أراضي لشركات إيرانية ومحلية ضمن محيط مطار بغداد الدولي “خيانة وفساد”
الكاظمي:ورقتي “البيضاء ” ســـــــ تنهض بالواقع العراقي
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خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
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شبكة اخبار العراق تنعي عائلة المرحوم سامي محسن
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
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