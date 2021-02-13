ائتلاف النصر يحذر من استخدام المال السياسي في الانتخابات

ائتلاف النصر يحذر من استخدام المال السياسي في الانتخابات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر القيادي في ائتلاف النصر، عقيل الرديني، السبت (13 شباط 2021) ، من ما وصفه بـ ’’فوضى المال السياسي’’، في الانتخابات المقبلة.وقال الرديني في حديث صحفي، إن “المال السياسي له تأثير واضح وكبير على نتائج الانتخابات، خاصة مع لجوء البعض إلى دفع أموال وتجهيزات كهربائية وأفرشة للناخبين في الانتخابات الماضية، مقابل التصويت لصالح قوائمهم”.واضاف الرديني، ان “المال السياسي اذا ما عاد مرة اخرى في الانتخابات القادمة سيقود الى الفوضى، لانه يمثل اكبر عملية فساد، وهو من سبب ببدء انهيار النظام السياسي في البلاد”، مؤكدا بان “المفوضية السابقة لم تتخذ للاسف، اي اجراءات رادعة بحق اي مرشح اثر على نتائج الانتخابات من خلال المال السياسي”.واشار الى ان “المفوضية الجديدة اذا ارادت اجراء انتخابات حرة ونزيهة فعليها، ان تلجأ الى حرمان اي مرشح من المشاركة بالانتخابات اذا عمد الى استخدام المال في التأثير على الناخبين، لكسب اصواتهم”، قائلاً: “المال السياسي هو الفساد بعينه وهو الفوضى الذي قد يقودنا للمجهول”.وتابع ان “احزاباً متنفذة تسيطر على آبار نفط ومنافذ حدودية وشركات عملاقة لديها أمكانيات مالية كبيرة، تحاول من خلالها كسب الاصوات، خاصة وان البلاد تمر بأزمة اقتصادية صعبة وبطالة مرتفعة، لذا سيكون للمال السياسي دور في التأثير على الناخبين”.

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