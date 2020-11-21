ائتلاف النصر يحذر من الاقتراض من البنك المركزي

ائتلاف النصر يحذر من الاقتراض من البنك المركزي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تحدث ائتلاف النصر الذي يتزعمه حيدر العبادي، السبت، عن خطورة الاقتراض من البنك المركزي، فيما حذر من الوصول إلى نهاية الاقتصاد العراقي.وقال القيادي بائتلاف العبادي، عقيل الرديني، في حديث صحفي، إن “الحكومة العراقية، قامت بسحب القروض من البنك المركزي، من أجل تسديد رواتب الموظفين، بعد موافقة البرلمان على قانون العجز المالي (الاقتراض)”.وأضاف، ان “العراق وصل الى ضائقة مالية خانقة جداً بسبب الفساد والهدر في المال العام والمجاملات السياسية وغيرها من القضايا، ولهذا فقدنا الكثير من الأموال، وهذا ادى الى تراجع العراق سياسياً واقتصاديا ومالياً”.وبين الرديني ان “الحكومة العراقية، تسحب القروض من أجل اعطاء رواتب الموظفين من خزين البنك المركزي العراقي، وهذه سابقة خطيرة والاستمرار عليها وهذا يعني الوصول الى نهاية الاقتصاد العراقي”.وأضاف ان “المصارف الحكومية والاهلية، لم تغطي واحد ترليون و11 ترليون تم اقتراضها من البنك المركزي، وهذا يشكل تهديداً وخطورة حقيقية على اقتصاد العراق في المستقبل القريب والبعيد”.

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