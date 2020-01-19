ائتلاف النصر يحذر من عدم تسمية المرشح لرئاسة الوزراء

ائتلاف النصر يحذر من عدم تسمية المرشح لرئاسة الوزراء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذرت النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر جودت, الاحد , الكتل السياسية من ذهاب العملية السياسية الى المجهول في حال عدم تسمية رئيس حكومة انتقالية بمواصفات الشارع خلال يومين, محملة القوى السياسية الشيعية مسؤولية تأخر حسم تسمية رئيس الوزراء المقبل.وقالت جودت في تصريح صحفي , ان ” تهديدات ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات بتصعيد وتوسيع الاحتجاجات امر يثيرالمخاوف ويشكل عامل قلق للمواطنين , وعلية اصبح من الضروي الإسراع بحل ازمة تسمية رئيس الوزراء وذلك  لمنع أي ظاهرة سلبية قد تؤدي الاخلال اوانفلات امني”.وأضافت ان “تعنت الكتل السياسية بالاخص الشيعية المعنية بتسمية رئيس الوزراء وعدم إيجاد الية للوافق , ربما ستؤدي الذهاب  بالعملية السياسية الى المجهول”.وطالبت جودت زعماء الكتل السياسية المؤثرين بـ”التدخل العاجل في حل الازمة وتشكيل حكومة انتقالية جديدة ولمدة معينة وصلاحيات محددة لحين اجراء انتخابات جديدة ” .

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