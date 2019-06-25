آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
وزير المالية مدافعا..يجب تسليم كردستان 10 تريليونات دينار حتى ولو لم تحترم اتفاقها مع بغداد!!
بشرى سارة للشعب العراقي ..النزاهة النيابية “حلفت بالعباس” ستكافح الفساد!!!!!
مصدر:اتصال هاتفي بين عبد المهدي ونيجيرفان ورسول حسم منصب وزير العدل
صالح يزور بلده الثاني بريطانيا
منظمة بدر:خامئني إله المقاومة الإسلامية!!!
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
وزير المالية مدافعا..يجب تسليم كردستان 10 تريليونات دينار حتى ولو لم تحترم اتفاقها مع بغداد!!
ائتلاف النصر يحمل عبد المهدي مسؤولية امتناع كردستان عن تسليم إيرادات النفط المتفق عليها
الجيل الجديد:بارزاني لن يسلم بغداد إيرادات نفط كردستان المتفق عليها في الموازنة
تحالف الإصلاح يؤكد على الالتزام بتوقيتات موازنة 2019
الخدمات النيابية تسأل وزير الإسكان..أين وصل مشروع ماء البصرة الكبير؟
-
- رياضية
- تحقيقات
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
-
- اذاعة INN