ائتلاف النصر يدعو التيار الصدري إلى الإنضمام للجبهة الوطنية لمحاسبة حكومة عبد المهدي وإقالتها

بغداد/شبكة أخبار العراق- علق ائتلاف “النصر” الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، الاربعاء، على تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الأخيرة، بخصوص هتافات زائري الاربعينية التي تحمل طابعاً سياسياً، فيما دعت الكتلة التابعة له، وهي كتلة “سائرون” الى الانضمام “للجبهة الوطنية”، من أجل محاسبة الحكومة.

وقالت المتحدثة باسم ائتلاف “النصر” آيات مظفر نوري، في حديث صحفي لها اليوم، إنه “من خلال قراءتي ما بين السطور، لتغريدة الصدر، وجدت توجيهاً لكتلة سائرون بتغطية مطالب المتظاهرين سياسياً ومن خلال وجودهم في مجلس النواب، وتوجيه (جيش المهدي) بحماية الزوار والمتظاهرين”.

وأضافت، ان من بين ما قرأته في التغريدة ايضاً، “الى العراقيين كافة (لنتوحد) في هذه المظاهرات وان لم تكن القيادة للصدريين كالمرة السابقة”، فضلاً عن “تغيير وجهة المظاهرات من بغداد الى كربلاء وتنتهي (مثلما اشار السيد) بانتهاء الزيارة المليونية وتحت مطلب (الاصلاح ومحاربة الفساد)”.

وأشارت نوري الى أن “سائرون بإمكانهم وهم أكبر الكتل داخل البرلمان الانضمام الى الجبهة الوطنية، التي دعا اليها النصر لمحاسبة الحكومة على تقصيرها في حماية المتظاهرين وتحقيق مطالبهم”.

ولفتت الى “سحب الثقة من الحكومة وتعديل قانون الانتخابات واجراء انتخابات مبكرة تحت اشراف اممي”.

وأضافت: “باعتقادي هذه أفضل الحلول الواقعية، إن أرادت أي كتلة تبني الاصلاح”.

واختتمت متسائلة عن “فائدة تعليق كتلة سائرون حضورهم لجلسات البرلمان”.