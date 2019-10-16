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نائب:عبد المهدي كذاب قائمة إعفاء 61 مسؤولا إحيلوا على التقاعد قبل 5 أشهر
ائتلاف النصر يدعو التيار الصدري إلى الإنضمام للجبهة الوطنية لمحاسبة حكومة عبد المهدي وإقالتها
النجيفي:الانتخابات المبكرة “حماية للعملية السياسية”
الآلوسي:عبد المهدي مجرم يجب محاكمته عن استشهاد وإصابة 7432 شاب عراقي
زيباري: الأكراد حليف الأمريكان بعد إسرائيل والتخلي عنهم “خيانة”
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مجلس ديالى:بناء أكبر معمل للأدوية في العراق
مؤسستا الشهداء والسجناء السياسيين ترفضان قرار عبد المهدي “بتجميد” الجمع بين الرواتب!
قدو:الأحزاب الكردية والشيعية والسنّية في نينوى تهرب النفط العراقي إلى تركيا
النزاهة النيابية تدعو إلى إلغاء جولات التراخيص النفطية ومحاكمة من ابرمها
وزير العمل: عدد العاطلين الذين تقدموا للحصول على منحة الطوارئ خلال أسبوع واحد أكثر من مليون و344 ألف مواطن
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إيران وأحزابها الميليشياوية في العراق ترفض إستقالة عبد المهدي
انتفاضة شباب العراق .. # إسقاط النظام الطائفي الفاسد
الانتخابات المحلية بين عزوف المواطن وتزوير النتائج ..مجالس المحافظات أس الفساد
لا إعمار ولا خدمات ولا كرامة في ظل سيطرة اللصوص على حكم العراق
بين القوات العسكرية الزائدة عن الحاجة واستمرار عملياتها “الزائفة” الخزينة تستنزف
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- متابعات خاصة
واشنطن:عبد المهدي إيراني الإرتباط وعلاقاتنا مع العراق “باردة”
شباب العراق:مرجعية النجف خذلت الشعب واصطفّت مع معسكر يزيد
شباب الانتفاضة يطالبون بأقالة عبد المهدي وإحالته للقضاء بجريمة القتل المتعمد
تعزيزات عسكرية أمريكية إلى الخليج واقسى العقوبات على إيران
استقرار العراق بإقالة عبد المهدي وحل ميليشيات الحشد الشعبي
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اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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