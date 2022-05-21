ائتلاف النصر يدعو القوى السياسية للجلوس إلى طاولة الحوار

ائتلاف النصر يدعو القوى السياسية للجلوس إلى طاولة الحوار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت المتحدثة باسم تحالف النصر، ايات المظفر، السبت، القوى السياسية في البلاد للجلوس إلى طاولة الحوار، لمناقشة الحلول للحفاظ على سير العملية الديمقراطية، دون شروط أو قيود مسبقة.وذكرت المظفر في تصريح صحفي، ان “سياسة الذهاب بتحالفات غير متوازنة واعتماد اسلوب كسر الارادات لن يجدي نفعا ولن ينتج حكومة قوية قادرة على تحقيق مصالح المواطنين” .واوضحت ان ” على جميع الكتل السياسية المساهمة الحقيقية والجادة في انهاء حالة الانسداد السياسي من خلال الاستمرار بطرح المبادرات الموضوعية والجلوس على طاولة الحوار المباشر”.ودعت المتحدثة باسم ائتلاف النصر القوى السياسية الى “الاسراع بتشكيل الحكومة وانهاء حالة الانغلاق السياسي والخروج من هذا المازق حتى لا ينعكس على الشارع العراقي الذي لم يعد يتحمل المزيد من الدماء”.وأعلن الإطار التنسيقي، في وقت سابق، عن مبادرة تهدف إلى إنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد والتوصل إلى تفاهمات بشأن الخروج من أزمة تشكيل الحكومة الجديدة، داعياً القوى السياسية إلى إجراء حوار مشترك.

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