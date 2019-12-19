ائتلاف النصر يدعو صالح إلى تسمية رئيس وزراء جديد من خارج الترشيحات السياسية

ائتلاف النصر يدعو صالح إلى تسمية رئيس وزراء جديد من خارج الترشيحات السياسية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت عضو مجلس النواب، ندى شاكر جودت، الخميس، أنه من الصعوبة على رئيس الجمهورية، برهم صالح، تسمية رئيس الوزراء الجديد خارج الترشيحات السياسية، فيما تحدثت عن شروط يجب توفرها برئيس الحكومة المقبلة.وقالت ندى شاكر جودت، في حديث صحفي، ، أن “صالح سيذهب باتجاه اختيار المرشح المتفق عليه سياسيا”، لافتة إلى أن “التواقيع التي جمعت للقاء رئيس الجمهورية من اجل اختيار شخصية مستقلة، متفق عليها بين عدة جهات تمثل القوى السياسية”.وأشارت إلى أن “المرشح الجديد يجب ان يكون من المكون الشيعي ومستقلا يتلائم مع متطلبات الشارع”، موضحة أن “المنصب حسب التقسيمات السياسية للمكون ويجب أن تتفق القوى الشيعية على ذلك”.

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