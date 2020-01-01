ائتلاف النصر يرفض اقتحام السفارة الأمريكية من قبل ميليشيات الحشد

ائتلاف النصر يرفض اقتحام السفارة الأمريكية من قبل ميليشيات الحشد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال رئيس كتلة النصر، عدنان الزرفي، اليوم الاربعاء، ان  اقتحام السفارة الأميركية سيضع العراق في عزلة ويعرضه لعقوبات دولية.وكتب الزرفي في تغريدة له على ’’تويتر’’، ان “اقتحام سفارة الولايات المتحدة في العراق عمل لا ينم عن حنكةٍ سياسية ويعتبر عملاً غير مدروس”.وتابع “سيضع العراق في عزلة دولية، ويعرضهُ لعقوبات اممية سيّما وقد ظهرت فيه صور لشخصيات قيادية في الدولة”.واندلعت أمام مقر السفارة الأمريكية في العراق، منذ صباح  امس الثلاثاء، مظاهرات حاشدة احتجاجا على الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة، الأحد الماضي، إلى مواقع لـ “كتائب حزب الله” في أراض حدودية للعراق وسوريا، وأسفرت عن مقتل 25 شخصا على الأقل، حسب تصريحات “الحشد الشعبي”.واتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيران بالوقوف وراء “الهجوم” على السفارة، مهددا ايران بأنها ستتحمل “المسؤولية الكاملة” عن هذه الأحداث.

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