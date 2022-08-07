ائتلاف النصر يرفض التدخل الأممي في الشأن العراقي!

ائتلاف النصر يرفض التدخل الأممي في الشأن العراقي!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني، الأحد، أن التدخلات الخارجية في شؤون العراق الداخلية مرفوضة لدى أغلبية القوى السياسية.وقال الرديني في حديث  صحفي، إن “زيارة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارات للصدر تأتي ضمن أهمية العراق في المنظومة العربية والدولية، بالإضافة إلى دوره الكبير في استقرار المنطقة، واحد مصادر تصدير الطاقة في الشرق الأوسط، وهذا ما يعزز أهميته الأممية”.وأضاف، أن “الزيارة تأتي بتوجيه من معظم القوى السياسية وذلك؛ لتسوية الخلافات في العملية السياسية”، مؤكدا أننا “مع التدخل الاممي باتجاه تسوية الخلافات، لكن بشرط عدم التدخل بالشؤون الداخلية للبلد”.وأوضح القيادي في ائتلاف النصر أن “التدخل بشؤون العراق الداخلية لا يحل الخلافات ويقرب وجهات النظر من قبل الأمم المتحدة وأي عامل خارجي أخر مرفوض لدى ائتلاف النصر، وأغلبية القوى السياسية الأخرى”.وكانت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، قد زارت، يوم الجمعة الماضي، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر؛ لبحث الأوضاع السياسية في البلاد، بالإضافة إلى دور الأمم المتحدة في العملية السياسية العراقية.

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