ائتلاف النصر يرفض قيام حكومة البارزاني بقمع المتظاهرين في الإقليم

ائتلاف النصر يرفض قيام حكومة البارزاني بقمع المتظاهرين في الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد ائتلاف النصر، أن الحريات والحقوق لا تتجزأ في عموم العراق.وذكر بيان للائتلاف ، أن “ائتلاف النصر يؤكد أنّ “الحقوق والحريات واحدة ومتكافئة لجميع العراقيين، وهي كل لا يتجزأ في عموم العراق، وفي طليعتها الحقوق المدنية وحق التظاهر والتعبير السلمي عن المطالب”. وأضاف، “وعليه يرفض “النصر” أي قمع للمتظاهرين ومصادرة لحرياتهم المدنية”، مؤكدا أنّ “من حق العراقيين جميعاً وفي كل جزء من العراق بضمنها كردستان المطالبة بحقوقهم، والتعبير عنها سلمياً.

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