ائتلاف النصر يستبعد انضمامه الى تحالف”عراقيون”

ائتلاف النصر يستبعد انضمامه الى تحالف”عراقيون”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- استبعدت النائبة عن ائتلاف النصر كفاء فرحان, الخميس, انضمام ائتلافها الى تحالف “عراقيون”, مؤكدة ان الحوار مازال مستمرا مع قيادة ائتلاف وكذلك مع اطرافه.وقالت فرحان في تصريح  صحفي , ان ” عدم انضمام ائتلاف النصر الى كتلة عراقيون ليس لوجود خلافات سياسية وانما تتعلق بالنظام الداخلي ” , مستبعدة ان “ينضم ائتلافها لكتلة عراقيون بالوقت الحاضر” .وأضافت ان “الحوارات واللقاءت بين عراقيون وزعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي مازالت متواصلة وكذلك وجود حوارات منفردة مع اطراف ائتلاف النصر” .يشار الى ان مصادر في ائتلاف النصر اشارت الى انسحاب الائتلاف قبيل الإعلان عن كتلة عراقيون لاسباب تتعلق بدورية زعامة الكتلة. 

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