ائتلاف النصر يستغرب من صمت بغداد واربيل على التوغل التركي في شمال العراق

ائتلاف النصر يستغرب من صمت بغداد واربيل على التوغل التركي في شمال العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو ائتلاف النصر عقيل الرديني، الأربعاء، من استمرار التواجد التركي داخل الأراضي العراقية وسط سكوت حكومتي بغداد والإقليم، فيما أكد أن أنقرة تحاول الاستحواذ على نينوى وكركوك عبر تواجدها العسكري.وقال الرديني في حديث صحفي، إن “التوغل التركي أصبح خطيرا ولاسيما انه وصل إلى أكثر من 100 كيلو متر داخل العمق العراقي بحجة محاربة حزب العمال الكردستاني، وهو خلاف ما متفق عليه ما بين الحكومة العراقية والحكومة التركية قبل عام 2003 والتي سمحت لها بالتوغل بمسافة 5 كيلومترات مع الشريط الحدودي فقط”.وأضاف، أن “القوات التركية بدأت تتدخل كثيرا وهناك عمليات عسكرية وقصف ضد المواطنين العراقيين العزل في المحافظات الشمالية”، مؤكدا وجود “مقرات وقواعد عسكرية تركية وسط سكوت الجانب الكردي والحكومة العراقية”.وأوضح عضو ائتلاف النصر أن “بقاء القوات التركية داخل أراضي الإقليم بدون اي ردود فعل ستعتقد أنها على حق وباقية في أراضي العراق”، معتبرا “صمت بغداد واربيل إزاء تواجد أنقرة داخل الأراضي العراقية غير مبرر”.وتابع الرديني قوله: “تركيا لديها أطماع حقيقية في محافظتي كركوك ونينوى، وهذا ما يجعلنا أن نتوخى الحذر”، مبديا استغرابه “من الصمت الرهيب للحكومة الحالية بدون اتخاذ أي إجراءات رغم الزيارات واللقاءات المستمرة بين رئيس الحكومة والرئيس التركي وعلى أصعدة مختلفة”.

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