ائتلاف النصر يطالب إبعاد كركوك عن الخلافات السياسية

ائتلاف النصر يطالب إبعاد كركوك عن الخلافات السياسية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مدير مكتب ائتلاف النصر في محافظة كركوك عزام الحمداني، الثلاثاء، أن الصراع السياسي القائم بين بغداد والإقليم وضع المحافظة داخل رادار التنظيم الإرهابي ما يعني وجود مسوغ لدخول قوات البيشمركة اليها.وقال الحمداني في تصريح صحفي، إن “الصراع السياسي القائم بين بغداد والإقليم وضع محافظة كركوك بخانة الخطرة ومكن فلول داعش الإرهابية للتوغل داخل المحافظة”، مشيراً إلى أن “الأحزاب الكردية وجدت فرصة ثمينة لإدخال البيشمركة إلى كركوك”.وأضاف أن “الانسداد القائم في العملية السياسية في بغداد إثر بشكل سلبي على أمن محافظة كركوك “،مبيناً أن “وضع كركوك داخل الصراع السياسي يعرضها للخطر الأمني”.ولفت إلى “ضرورة أبعاد المحافظة من المزاد السياسي لضمان بقائها أمنة “،مبيناً أن “الأحداث الأمنية الأخيرة جاءت نتيجة الالتفاف السياسي على المحافظة”.وتزايدت خلال الأيام الماضية عمليات تنظيم “داعش” الإجرامي في محافظة كركوك بالتزامن مع موجة التراب والعواصف التي يشهدها العراق. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *