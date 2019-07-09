ائتلاف النصر يطالب الحكومة والقوى السياسية بمحاربة الفوضى والمحاصصة

ائتلاف النصر يطالب الحكومة والقوى السياسية بمحاربة الفوضى والمحاصصة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب ائتلاف النصر، اليوم الثلاثاء، الحكومة والقوى السياسية بمحاربة الارهاب والفوضى والمحاصصة.و أكد ائتلاف النصر في بيان ، انّ يوم العاشر من تموز 2017 يوم تحرير الموصل الحدباء، كان يوم انتصار العراق على داعش الارهاب والطائفية والظلام.وقال الإئتلاف، ان هذا النصر كان بتضحيات وارادة العراقيين بجميع طوائفهم وقومياتهم، وانه يوم انتصار الوحدة والكرامة والسيادة.واكد ائتلاف النصر بحسب البيان انّ يوم العاشر من تموز 2017 يوم تحرير الموصل الحدباء، كان يوم انتصار العراق على داعش الارهاب والطائفية والظلام. وان هذا النصر كان بتضحيات وارادة العراقيين بجميع طوائفهم وقومياتهم، وانه يوم انتصار الوحدة والكرامة والسيادة.وفال، انّ ” المعركة مع داعش كانت معركة كونية اريد بها تدمير العراق، وان عمق المعركة تمثّل بادارة فعّالة لحرب اجندات وسيناريوهات عسكرية سياسية اقتصادية امنية مخابراتية كانت تستهدف تدمير الدولة، وقد كسب العراق رهان تحرير الدولة ووحدة شعبها ومكانتها السيادية”.وتابع ائتلاف، اذ يحيي صنّاع النصر من الرموز الدينية والحكومية وصنوف المقاتلين الابطال، يدعو في ذات الوقت الى الاعتزاز بالنصر كرصيد امّة استعصت على الهزيمة، وان النصر العراقي ليس للبيع، ولن يكون. وانّ تعزيز النصر والحفاظ على مكتسباته يتم بالوحدة الوطنية والحكم الرشيد واكمال اعمار المدن وعودة النازحين وتحقيق الامن والتعايش في ربوع مدننا المحررة.واردف ” انّ الحكومة ومؤسسات الدولة والقوى السياسية مطالبة اليوم بالبناء على النصر ضد خيارات الارهاب والتجزئة والمحاصصة والفوضى، وانّ الدولة والشعب امانة بيد المسؤولين، وعليهم تقع المسؤولية”.

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