ائتلاف النصر يطالب الكاظمي بانتهاج سياسة وطنية فاعلة

ائتلاف النصر يطالب الكاظمي بانتهاج سياسة وطنية فاعلة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، الخميس، الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي بانتهاج سياسة وطنية فاعلة وحازمة وحيادية وبتطبيق نزيه وكامل لبرنامجها.وقال النصر في بيان، انه “يبارك تشكيل حكومة السيد مصطفى الكاظمي، ويعلن دعمه لها لمواجهة المخاطر الوجودية التي تهدد الدولة”.واضاف، “لقد اثر ائتلاف النصر دعم حكومة الكاظمي رغم انه لم يشارك بها، ايمانا منه بضرورة اخراج البلاد من ازماتها”، مطالبا “الحكومة بانتهاج سياسة وطنية فاعلة وحازمة وحيادية، وبتطبيق نزيه وكامل لبرنامجها الحكومي”.وحمل ائتلاف النصر “الحكومة السابقة كامل المسؤولية لاخفاقها بادارة ملفات البلاد، وتجاوزها على حرمات وحريات وحقوق المواطنين، وادخالها البلاد بنفق ازمات كارثية سنعاني من تبعاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية”.ودعا الى تضامن وطني شامل لضمان ادارة صالحة للدولة”.

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