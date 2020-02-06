ائتلاف النصر يطالب بمحاكمة محافظ النجف بسبب تقصيره الأمني

ائتلاف النصر يطالب بمحاكمة محافظ النجف بسبب تقصيره الأمني
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت كتلة النصر البرلمانية، الخميس، انها ستدفع باتجاه محاكمة محافظ النجف لؤي الياسري، بسبب تقصيره الأمني.وقال رئيس الكتلة، عدنان الزرفي في تغريدة عبر “تويتر”، إن “ما حدث من جريمة نكراء بحق المتظاهرين يتحمل مسؤوليتها الكاملة رئيس اللجنة الامنية العليا محافظ النجف، الذي تخلى عن مسؤوليته في حفظ امن المحافظة وسلامة ابنائها”.وأضاف: “سنسلك كافة الطرق القانونية في المحكمة والادعاء العام، لغرض محاكمة المحافظ على تقصيره الامني في حماية ابناء النجف”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *