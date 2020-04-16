ائتلاف النصر يعلن عن سعادته بالحصول على وزارتين في حكومة الكاظمي

ائتلاف النصر يعلن عن سعادته بالحصول على وزارتين في حكومة الكاظمي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن ائتلاف النصر رياض التميمي، الخميس، عدد الوزارات التي ستحصل عليها كل كتلة شيعية بحكومة مصطفى الكاظمي المرتقبة، مشيرا إلى أن تحالفي الفتح وسائرون سيحصلان على ست وزارات، فيما بين أن ائتلافه سيحصل على وزارتين.وقال التميمي، في تصريحات متلفزة ، إن “الكتل الشيعية ستحصل على وزارات بحكومة الكاظمي المرتقبة حيث سيحصل تحالف سائرون على ثلاث وزارات وتحالف الفتح ايضا على ثلاث وزارات دون ان يقصح عن اسماء الوزارات التي ستحصل عليها الكتل”.وأضاف التميمي، ان “تحالف النصر سيحصل على وزاراتين وائتلاف دولة القانون على وزارة واحد وتيار الحكمة ايضا سيحصل على وزارة واحدة”. 

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