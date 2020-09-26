ائتلاف النصر يقترح تقسيم العراق إلى 80 دائرة انتخابية

ائتلاف النصر يقترح تقسيم العراق إلى 80 دائرة انتخابية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، اليوم السبت (26 أيلول 2020)، مقترحه بشأن تقسيم الدوائر المتعددة بخصوص قانون الانتخابات.وقالت المتحدثة باسم الائتلاف آيات مظفر في مقابلة متلفزة ، إن “النصر اقترح تقسيم العراق إلى 80 دائرة انتخابية، وتنتج 329 نائباً”، مشيرة إلى أن “كتلة سائرون وبعض الكتل الأخرى أعربت عن تأييدها لهذا المقترح”.وأضافت مظفر، أن “هناك كتلاً سياسية تناور في موضوع الدوائر المتعددة ولا تعبر عن وجهة نظرها بصراحة”، مشيرة إلى أن “الدائرة الصغيرة لا تخدم مصالح المتظاهرين”.

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