ائتلاف النصر يقدم مشروعا برفض المحاصصة في توزيع المناصب

ائتلاف النصر يقدم مشروعا برفض المحاصصة في توزيع المناصب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، الاثنين، عن تقديمه مشروع قرار الى مجلس النواب لرفض المحاصصة، محذرة من أن بقاء المنهج الفئوي يعني الاستمرار بنهج تدمير الدولة.وقالت الكتلة النيابية للائتلاف في بيان ، إنها “ترفض منهج المحاصصة الطائفية في توزيع ما تبقى في اكمال الكابينة الوزارية وحسم ملف الدرجات الخاصة ، وتؤكد ان مؤسسات الدولة ملك لكل العراقيين وليس لطرف او جهة او تغانم سلطوي”.وأضاف البيان، أن “بقاء المنهج الفئوي يعني الاستمرار بنهج تدمير الدولة”، داعية مجلس النواب الى “الالتزام بشروط القسم في الحفاظ على مصالح الدولة وامال الجماهير واختيار الوزراء والدرجات الخاصة والوكلاء على وفق معايير الكفاءة والمهنية والاستقلالية البعيدة عن التسييس الحزبي المحاصصي”.وتابع، أن “مصداقية واهلية ووطنية النواب على المحك ، والشعب والدولة والتاريخ لن يغفر الاستمرار بمنهج الاستخفاف بالدولة وابتلاعها حزبيا ، وتدنيس مواقعها بالمصالح الخاصة ، وبيعها للمطامع والاهواء”، مبينا ان “كتلة النصر التي رفضت الاشتراك بالحكومة لرفضها منهج المحاصصة ، ستقدّم اليوم مقترح مشروع قرار الى مجلس النواب لاقراره وذلك انسجاما مع الاسس الصحيحة ببناء الدولة وتوصيات المرجعية الدينية وحقوق الشعب ودعوات الاصلاح لاداء الحكومة والبرلمان”.

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