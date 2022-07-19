ائتلاف النصر ينفي انسحابه من الإطار

ائتلاف النصر ينفي انسحابه من الإطار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت المتحدثة باسم ائتلاف النصر آيات مظفر، اليوم الثلاثاء، عدم وجود نية لإئتلافها بالانسحاب من الاطار التنسيقي.وقالت مظفر في حديث صحفي، إن “النصر جزء اساسي من الاطار بحكم مقبولية رئيسه العبادي بين قوى الاطار لكننا مصرون على تأسيس معادلة حكم تحقق العدالة والخدمة للمجتمع وان لا تبنى على عملية كسر الإرادات التي لا نؤمن بها ضد أي طرف على حساب الآخر فالهدف هو رصانة العملية الديمقراطية وخدمة ابناء الشعب”.وبينت أن “الحديث عن حصول انسداد سياسي بشأن اختيار رئيس مجلس الوزراء غير صحيح والمفاوضات مستمرة بإنسيابية بهذا الشأن”.

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