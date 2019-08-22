ائتلاف النصر:38 نائبا مطلوبا للقضاء والحلبوسي يتكتم على أسمائهم

ائتلاف النصر:38 نائبا مطلوبا للقضاء والحلبوسي يتكتم على أسمائهم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر جودت،الخميس، عن وجود طلب قضائي برفع الحصانة عن 38 نائبا خلال الايام المقبلة بسبب وجود تهم بالفساد وهدر المال العام ضدهم، مشيرة الى ان الحلبوسي يتكتم على الاسماء لغاية الان.وقالت جودت في تصريح  صحفي،ان ” المعلومات المتوفرة حاليا تشير الى ارتفاع عدد النواب المطلوبين للقضاء بتهم مختلفة الى نحو 38 نائبا”، مبينة أن “مجلس القضاء طالب برفع الحصانة عن تلك الاسماء الا ان جميع النواب لا يعلمون تفاصيل رفع الحصانة كون محمد الحلبوسي يتكتم على تلك الاسماء”.واشارت جودت الى ان “رئاسة مجلس النواب لا يمكنها المجاملة في قضية رفع الحصانة بشكل انتقائي كونها مطالب شعبية سيما المتهمة بقضايا فساد وهدر للمال العام”.وكان النائب عن تيار الحكمة المعارض اسعد المرشدي حذر في تصريح سابق ، من استغلال موضوع رفع الحصانة عن النواب في تصفية الخلافات الشخصية، لافتاً الى ان رفع الحصانة ظاهرة صحية يجب تفعيلها على جميع النواب وخاصة المتورطين بالفساد. 

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