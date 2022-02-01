ائتلاف الوطنية:الحكومة المقبلة ستكون ” فاشلة” لأن عمودها الطائفية والمحاصصة

ائتلاف الوطنية:الحكومة المقبلة ستكون ” فاشلة” لأن عمودها الطائفية والمحاصصة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعرب عضو ائتلاف الوطنية النائب السابق حسن خضير الحمداني، الثلاثاء، عن تشاؤمه بتشكيل حكومة الأغلبية التي تسعى لها بعض الكتل السياسية الحالية، عازيا ذلك الى عدم وجود ثقافة ناضجة للمعارضة.وقال الحمداني في حوار  متلفز، إنه “لا توجد ثقافة للابتعاد عن الطائفية، ومثل هذه الأمور لا يمكن أن تبني البلد”.وبشأن تفسير “الكتلة الأكبر”، أشار الى أن “المحكمة الاتحادية يجب أن تذهب باتجاه تفسير قانوني واضح لهذا المصطلح والمادة 76 من الدستور، وعلى القضاء أن يقول كلمته الفصل في هذا الموضوع”. وكان عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي حذر في تصريح سابق من ضعف التمثيل الشيعي داخل البرلمان في حال عدم حدوث التحالف بين الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية.

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