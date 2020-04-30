ائتلاف علاوي:الكاظمي قدم تنازلات كثيرة للكتل السياسية لتمرير حكومته

ائتلاف علاوي:الكاظمي قدم تنازلات كثيرة للكتل السياسية لتمرير حكومته
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد ائتلاف الوطنية برئاسة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، الخميس، “تنازلات” قدمها رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي للكتل السياسية لتمرير حكومته.وقال رئيس كتلة الائتلاف النيابية النائب كاظم الشمري في تصريح أوردته صحيفة “الشرق الأوسط” ، إن “(ائتلاف الوطنية) سواء بشخص زعيمه إياد علاوي وأعضائه، كان من بين أوائل القوى السياسية التي رفضت المحاصصة وواجهتها بقوة ومنذ بدء العملية السياسية بعد عام 2003 وحتى اليوم”.وأضاف الشمري، أن “إصرار القوى السياسية على إحياء المحاصصة بهذا الشكل واستجابة رئيس الوزراء المكلف لها، نعدّه نكوصاً بالعملية السياسية، ونعدّه تنصلاً من العهود والوعود التي تم قطعها للمتظاهرين، وضربة في الصميم لما دعت إليه المرجعية الدينية من ضرورة الابتعاد عن المحاصصة وتشكيل حكومات من التكنوقراط والمهنيين”.وأوضح أن “(ائتلاف الوطنية) ضد مبدأ المحاصصة جملة وتفصيلاً”، رافضا “الضغوط التي تمارس على رئيس الوزراء، كما أننا لا نقبل بأن يرضخ الكاظمي لهذه الضغوط، وندعو بقوة إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين، وإحياء مبدأ المواطنة الذي يقوم على الكفاءة والنزاهة”. 

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