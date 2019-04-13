ائتلاف علاوي:بقاء القوات الأمريكية في العراق صمام أمان

ائتلاف علاوي:بقاء القوات الأمريكية في العراق صمام أمان
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- عد ائتلاف الوطنية برئاسة اياد علاوي، السبت، وجود القوات الأميركية “صمام أمان” للعراق، فيما اشار إلى أن الكلام الفيصل في موضوع وجود القوات الأميركية من عدمه يعود لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي.وقال النائب عن الائتلاف رعد الدهلكي في تصريح صحفي له اليوم: إن الوجود العسكري الأميركي “شأن عراقي بحت، وعبد المهدي هو صاحب القرار في هذا الأمر كونه القائد العام للقوات المسلحة، وهو المعني بالشأن الأمني وهو من يقدّر الوضع الأمني في البلاد”.ولفت الدهلكي إلى أن الكلام الفيصل في موضوع وجود القوات الأميركية من عدمه يعود لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي”، مستدركا بالقول: “بالنسبة لنا وجودهم (القوات الأميركية) صمام أمان إضافي للعراق”.

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