ائتلاف علاوي يؤيد ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء

ائتلاف علاوي يؤيد ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف رئيس الكتلة الوطنية في مجلس النواب، كاظم الشمري، الاحد، عن موقف كتلته من ترشيح وزير العمل السابق محمد شياع السوداني، رئيسا للوزراء.وقال الشمري العضو في ائتلاف الوطنية بزاعمة اياد علاوي، في مقابلة متلفزة، إن “شيئا لم يردنا بشأن ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، لا من رئاسة الجمهورية ولا من القوى السياسية”.وأضاف، ان “اسم السوداني يتم تداوله بالإضافة الى أسماء أخرى، لكن لم يُعلن ذلك بشكل واضح”.وعن موقف ائتلاف الوطنية من السوداني، أوضح الشمري: “من حيث المبدأ، فالوطنية لا تبدي أي تحفظ على شخصية السوداني، وعلى العكس من ذلك وجدنا السوداني شخصا كفوءاً ونزيها ومعتمدا، من خلال تسنمه لعدة مناصب حكومية”.وبين أن “الانتماء الحزبي لم يطغ على أدائه (السوداني) الوظيفي”.وأكمل: “لا نسبق الاحداث، ونبين مواقف مسبقة، الا بعد تكليف المرشح بشكل رسمي”.

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