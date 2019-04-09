ائتلاف علاوي ينفي شمول مرشحه لوزارة الدفاع باجتثاث البعث

ائتلاف علاوي ينفي شمول مرشحه لوزارة الدفاع باجتثاث البعث
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 بغداد/شبكة أخبار العراق – نفى رئيس كتلة ائتلاف الوطنية النيابية، كاظم الشمري، الثلاثاء، شمول المرشح لوزارة الدفاع نجاح الشمري بإجراءات اجتثاث حزب البعث.وقال الشمريفي بيان، إن “الشمري لم يشمل بإجراءات اجتثاث حزب البعث المنحل”، مبينا أن “ما يتداول في عدد من وسائل الإعلام بناء على تصريحات نواب عارٍ عن الصحة ويدخل في سياق التسقيط السياسي الذي درجنا عليه كلما حان وقت تقديم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أسماء المرشحين إلى البرلمان”.وأضاف، أن “المرشح البديل لوزارة الدفاع نجاح الشمري ليس مشمولا على الإطلاق بإجراءات المساءلة والعدالة، ونحن واثقون من صحة الإجراءات التي تتبعها هيئة المساءلة والعدالة”.وكان النائب عن تحالف البناء حامد الموسوي أعلن شمول نجاح الشمري بإجراءات المساءلة والعدالة، مؤكدا أنه بعثي بدرجة “عضو فرقة”.

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