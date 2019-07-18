ابو الطلايب وجولة اخرى

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هوك: البحرين ستستضيف اجتماعا دوليا لبحث “الخطر الإيراني”
قناة إسرائيلية:أمريكا وإسرائيل طلبت من روسيا سحب إيران مليشياتها من العراق وسوريا ولبنان
السودان ..التوقيع على اتفاق المرحلة الانتقالية بين المجلس العسكري وقوى التغيير
أردوغان:الولايات المتحدة لا تنوي حاليا إقامة منطقة حظر طيران في سوريا
أردوغان:تركيا بحاجة وطنية لمنظومة صواريخ إس 400 الروسية
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نائب يطالب بالكشف عن مصير 40 مليار دينار صرفت للموصل “لرفع الانقاض”
ائتلاف العبادي يهدد بمقاضاة عبد المهدي بسبب تصرفه بأموال الشعب خارج القوانين والضوابط
مصدر:مسرور اشترط على عبد المهدي تسليم كردستان 750 مليون دولار شهريا مقابل التزامها بالاتفاق النفطي!
مجلس البصرة يرفض الاتفاقية الكويتية مع العراق
المالية النيابية:الرموز “الجهادية الكبار” يرفضون تخفيض رواتبهم وامتيازاتهم
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اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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