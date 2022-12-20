ابو الغيط:دعم العراق يُعد ركناً اساسياً في استراتيجية النمو الإقليمي الشامل

ابو الغيط:دعم العراق يُعد ركناً اساسياً في استراتيجية النمو الإقليمي الشامل
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عمان/ شبكة أخبار العراق- شدد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ، الثلاثاء ، على أنه لا ينبغي أن يكون العراق ساحة للصراع وتصفية الحسابات في المنطقة.جاء ذلك في كلمة له خلال انطلاق اعمال مؤتمر بغداد الثاني للتعاون والشراكة الذي عقد في العاصمة الأردنية عمّان.وأضاف أن دعم العراق في هذه المرحلة يُعد ركناً اساسياً في استراتيجية النمو الإقليمي الشامل، مؤكدا أن الجامعة العربية تساند العراق وحكومته في تحقيق النمو والتطور.

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