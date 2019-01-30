اتحاد الأدباء العراقي يحتفي بالفنان جعفر الخفاف

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نائب يطالب باستضافة وزير النفط حول الاتفاق النفطي بين العراق والأردن
عبد المهدي:المنطقة الصناعية العراقية الأردنية ستقدم خدمة كبيرة للبلدين
الإسلامي الكردستاني:الإقليم حصل على استحقاقه من الموازنة العامة
بريطانيا تمنح العراق أكثر من 30 مليون جنيه استرليني للتخلص من إيران
المالية النيابية:موازنةكردستان هي 12.67%
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بعد زيادة حصته في موازنة 2019..حزب بارزاني: الجيش العراقي والحشد قوات “احتلال”!
تقرير:مكافحة الفساد يعني إسقاط النظام السياسي في العراق
تولي (عبطان) لأمانة بغداد جريمة سياسية..#بغداد للبغداديين
حكومة الإقليم “سعيدة”بمقترح عبد المهدي بدفع 453 مليار دينار إليها شهرياً
قصات الشعر..ميزة نواب الدورة البرلمانية الرابعة
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