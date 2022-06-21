اتحاد الجامعات الأفرو آسيوية يعقد مؤتمرا إعلاميا جديدا في الرباط

اعلن المدير التنفيذي لاتحاد الجامعات الافرواسيوية اشرف الدرفيلي عن ملف المؤتمرالدولي “الإعلام الجديد ودوره في تعزيز الضمان الاجتماعي والتنمية الاقتصادية”للأكاديميين المغاربة وعددهم 24. مركز البحث الأكاديمي ، بالتعاون مع 23 منظمة بحثيةأكاديمية وأكاديمية. ومراكز البحوث الدولية. تم تعيين المدير العام لمركز لندن للأبحاثمديرًا للمؤتمر والمتحدث الرسمي باسمه.

والرأي في إطار الإعلام الرقمي وتأثيراته على الضمان الاجتماعي). المحور الرابع: تأثيرالإعلام على متخذي القرار في ضوء تكنولوجيا الاتصال المعاصرة ، وشمل: (الإعلامالرقمي كسلطة خامسة في المجتمع. – الحوسبة السحابية ودورها في رقمنة الإعلام)المحور الخامس: دور الإعلام الرقمي. إعلام جديد في تحقيق الوحدة الاقتصادية الأفروآسيوية .. واقع وأمل. وتضمنت: – (المسئولية الأخلاقية والقانونية لوسائل الإعلامالجديدة في الإعلان عن البضائع التجارية – دور الرقمية ودورها في الأمن السيبراني – المحور السابع: رقمنة الإعلام ودوره في إيصال المعلومات إلى المستلم إلكترونياً.

وسائل الإعلام في تحفيز التنمية الاقتصادية).

أمن المجتمع

وقال الدرفلي إن (اختيار النقابة للوسيلة الإعلامية الجديدة جاء لإيماننا بدورهاالمتطرف في تعزيز الأمن المجهول ودعم وسطاءها الذي يمتد إلى عقولها وأفكارها الأكثرنفوذاً وأسرعها. من الناس ، وبالتالي فهي في طليعة الوسائل التي تشكل توجهاتهمنحو القضايا والأوضاع التي هي بالطرق والأوضاع التي يواجهونها في مواجهةالقضايا والأوضاع. المواقف التي هي في الطرق التي يواجهون بها القضايا والمواقفالتي تكون بالطرق التي يتم توجيهها نحو القضايا والمواقف. في التنظيم والبناءالاجتماعي المتكامل لصالح الفرد والمجتمع ككل في مختلف مجالات الحياة المعاصرة ،سواء في الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، وبالتالي الأمن على جميعالمستويات ذات الصلة

المؤتمر: المشاركون في المؤتمر

المحور السادس: الإعلام الجديد ودوره في جذب المشاريع الاستثمارية والذي تضمن: – (تحقيق التنمية المستدامة. – الإعلام الجديد ودوره في التسويق التجاري … آلياته … وضوابطه. – الإعلام الجديد ووسائله دور في ترشيد الاستهلاك

الأنواع المختلفة وأثرها على حرية الرأي والتعبير ، مع ضرورة التركيز على توفير الأمنالنفسي للأفراد إلى الحد الذي يزيد من تنمية الشعور بالانتماء والولاء لتعزيز البعدالنفسي للأمن المجتمعي.

الاجتماعية والضمانة (التحول

خطط واستراتيجيات الدول الأفرو آسيوية لتوحيد الخطاب مع ظهور الإعلام الجديد. – دور الإعلام الجديد في عمليات الإصلاح السياسي والاجتماعي وتعزيز دورة الإنتاج)والتحول الديمقراطي. ضوابط عملية الاتصال في ضوء عالم مفتوح سعيا وراء القيم

وأكد المدير التنفيذي للاتحاد أن (المحاور جاءت على النحو التالي: الأول: مستقبلالإعلام الجديد بين الواقع والطموح ، وتضمنت (دور الإعلام في المشاركة الاجتماعية. تكوين الرأي السياسي والسياسي – أخلاقيات الإعلام). العمل المهني في البيئةالإعلامية الجديدة – دور الإعلام في خلق الوعي العام. الدور المنشود لوسائل الإعلامالجديدة) نحو العادات والتقاليد السلبية والإيجابية على حد سواء. – أهمية الإعلامالجديد في دعم قضايا المجتمع والتفاعل معه. البرامج.

وسائط جديدة

أثر وتداعيات الإعلام الجديد على الأسرة والأفراد.

وكفايتها في حماية الجمهور. – الإعلام الرقمي وإدارة الأزمات وفي ختام البيان دعاالدرفيلي جميع المهتمين بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفرو آسيوية لإنجاح المؤتمروإفادة المجتمعات بمخرجاته العلمية. لإرسال الملخصات العلمية والاستعلام عن آلياتالمشاركة يرجى التواصل عبر البريد.

أما المحور الثالث فيشمل: تحفيز الإعلام الجديد على الدعوة إلى السلام والتعايشالسلمي ونبذ الكراهية والتطرف. وتضمنت: – (دور التربية الإعلامية كتيار عالمي جديدفي بناء وحدة وتماسك المجتمعات. – حرية التعبير.

هو – هي). وأوضح أن (المؤتمر يهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف في مقدمتها إظهاردور الإعلام الرقمي في عمليات الإصلاح السياسي والاجتماعي والتحول الديمقراطي فيالمجتمعات).

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