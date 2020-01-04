اتحاد السلة يعلن عن جدوله الدوري الممتاز

اتحاد السلة يعلن عن جدوله الدوري الممتاز
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، جدول الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة للمرحلة الاولى الدور الخامس للموسم الرياضي 2020/2019.وقال امين سر اتحاد السلة خالد نجم في تصريح  صحفي، ان “اتحاد السلة اعلن جدول مباريات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز الذي سيقام في محافظة دهوك”.واضاف ان “الكهرباء سيواجه نفط الجنوب يوم الخميس المقبل، فيما سيقابل الشرطة فريق زاخو في ذات اليوم”.واوضح ان “يوم الخميس سيشهد ايضا مواجهة النفط والميناء فيما يلاعب دهوك فريق التضامن”. 

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